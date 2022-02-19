Италия

Команда Жозе Моуриньо продолжила свою серию без побед во всех турнирах, которая продлилась четырех матчей кряду.

Завершился поединок 26-го тура итальянский Серии А, в котором Рома принимала на своем поле Верону.

Гости провели образцовый первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в два мяча, но во второй половине встречи подопечные Жозе Моуриньо полностью переломили ход встречи в свою пользу.

Римляне больше владели мячом и практически ничего не позволили создать сопернику в атаке после перерыва. Роме все-таки удалось отыграть два мяча отставания, однако, несмотря на все попытки "волков", им так и не удалось вырвать победу в данном противостоянии.

Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Рома — Верона 2:2

Голы: Вольпато, 65, Бове, 84 — Барак, 5, Тамез, 20

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Карсдорп, Кумбула, Винья (Залевски, 46), Мэйтленд-Найлз (Бове, 78), Сержиу Оливейра (Верету, 46), Кристанте, Пеллегрини, Абрахам, Афена-Гьян (Вольпато, 62).

Верона: Монтипо, Фараони, Чеккерини (Шутало, 78), Гюнтер, Казале (Депаоли, 56), Лазович, Тамез (Рецос, 79), Барак, Илич, Капрари (Бесса, 64), Симеоне (Лазанья, 64).

Предупреждения: Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Карсдорп — Казале, Гюнтер