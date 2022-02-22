Серия А определит дату поединка немногим позже.
игроки удинезе, getty images
22 февраля 2022, 20:03
Поединок 20-го тура итальянской Серии А Фиорентина — Удинезе будет сыгран, несмотря на неявку фриульцев во Флоренцию шестого января.
Об это говорится в официальном заявлении Удинезе.
"Мы выражаем полное удовлетворение решением №68 касаемо нашего матча против Фиорентины. Мы не смогли прибыть на матч в связи с запретом Управления здравоохранения Центрального университета Фриули.
Благодарим лигу за понимание — наша честность подтверждена, мы не имели намерений уклоняться от матча. Рады, что все решится по-спортивному принципу", — гласит заявление "черно-белых".
Отметим, что ранее Салернитане вернули одно очко снятое за неявку на матч с Удинезе.