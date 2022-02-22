Италия

Серия А определит дату поединка немногим позже.

Поединок 20-го тура итальянской Серии А Фиорентина — Удинезе будет сыгран, несмотря на неявку фриульцев во Флоренцию шестого января.

Об это говорится в официальном заявлении Удинезе.

"Мы выражаем полное удовлетворение решением №68 касаемо нашего матча против Фиорентины. Мы не смогли прибыть на матч в связи с запретом Управления здравоохранения Центрального университета Фриули.

Благодарим лигу за понимание — наша честность подтверждена, мы не имели намерений уклоняться от матча. Рады, что все решится по-спортивному принципу", — гласит заявление "черно-белых".

Отметим, что ранее Салернитане вернули одно очко снятое за неявку на матч с Удинезе.