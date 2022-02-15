Италия

Поединок 19 тура Серии А будет переигран.

Спортивный апелляционный суд Италии отменил решение о техническом поражении Салернитаны за неявку на матч против Удинезе в 19 туре чемпионата — сообщает Calciomercato.com.

Органы здравоохранения провинции Катанья запретили Салернитане ехать 21 декабря на матч в Удине, а руководство Серии А засчитало "морским конькам" техническое поражение и наказало дополнительным снятием одного очка.

Таким образом, после удовлетворения апелляции в турнирной таблице у Салернитаны вновь 13 очков и два матча в запасе.

Ранее спортивный апелляционный суд Италии отклонил требование Интера засчитать Болонье техническое поражение за неявку на домашний матч против чемпиона и обязал назначить дату переигровки.

По аналогичным причинам в 20 туре не состоялись также матчи Аталанта — Торино, Салернитана — Венеция и Фиорентина — Удинезе. Их судьба будет решена позже.

А вот результат матча 21 тура Удинезе — Аталанта 2:6, в котором хозяевам пришлось играть практически молодежным составом, решено оставить в силе.