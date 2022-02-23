Италия

Италия утвердила инновации в правилах.

Со следующего сезона в Кубке Италии прекратит действие правило выездного гола — сообщает Sport Mediaset.

Совет Лиги принял решение привести правила турнира в соответствие с действующими в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Последними играми, в которых будет действовать это правило, станут полуфиналы Кубка Италии сезона-2021/22, в которых встретятся Милан с Интером и Фиорентина с Ювентусом.

Правило выездного гола действовало в Италии с 1965 года.