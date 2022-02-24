Италия

Воротар не залишився осторонь подій.

Воротар Наполі Микита Контіні-Барановський, який є уродженцем Черкас, прокоментував військову агресію від рф на Україну.

"Україна — країна мого походження. Там я зробив свої перші кроки до прибуття в Італію. У мене міцне коріння українського народу, ми ніколи не здаємося і боремося. Все що належить нам — лише наше. І так воно і буде!

Все, що зараз відбувається, мені здається сюрреалістичним, я ще не вірю, не вірю, що у 2022 році може дойти до цього.

Сьогодні сумний день для всього людства. Я близький до всіх українців, до всіх постраждалих і до всіх людей, які зараз є жертвою терору, до всіх людей, які борються за свою землю", — написав воротар у своєму Instagram.