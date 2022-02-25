Италия

Пропонуємо вашій увазі огляд поєдинку чемпіонату Італії.

У матчі 27-го тура Серії А Мілан і Удінезе зіграли внічию з рахунком 1:1. У "росонері" відзначився Рафаел Леау, а у гостів відзначився Дестіні Удогі.



Мілан — Удінезе 1:1

Голи: Леау, 29 — Удогі, 66

Мілан: Меньян — Калабрія, Томорі, Романьолі, Ернандес — Тоналі, Кессьє — Мессіас (Салемакерс, 65), Діас (Мальдіні, 84), Леау — Жиру (Ребіч, 65).

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Марі, Перес — Моліна, Арслан (Яяло, 89), Уоллас, Макенго (Перейра, 54), Зегелаар (Удогі, 53) — Делофеу, Бету (Саксесс, 65).

Попередження: Ребіч, Леау — Перес, Бека, Моліна.