Италия

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У черговому матчі 27-го туру італійської Серії А Болонья в гостях не змогла обіграти Салернітану.

Матч закінчився із нічийним рахунком 1:1. На гол Марка Арнаутовича у складі гостей наприкінці першого тайму, господарі відповіли результативним ударом у виконанні Надира Дзорті у середині другого.

Після 26 турів Болонья набрала 32 очки і посідає 12 місце в турнірній таблиці Серії А, а у Салернітани 15 балів після 25 ігор та останній рядок.

Салернітана — Болонья 1:1

Голи: Дзортя, 72 — Арнаутович, 43.

Салернітана: Сепе — Маццокі, Дрєгушин, Фасіо, Раньері (Гальоло, 46) — Кулібалі, Єдерсон (Бохінен, 88) — Кастанос (Дзортя, 72), Верді (Муссе, 71), Рібері (Перотті, 71), Джуріч.

Болонья: Скорупскі — Сумаоро, Медель, Теате — Хікі, Схутен (Боніфаці, 87), Соріано (Віньято, 73), Де Сільвестрі — Барроу (Сансоне, 73), Орсоліні (Сванберг, 63), Арнаутович.

Попередження: Раньері, Кулібалі — Соріано, Арнаутович, Де Сільвестрі.