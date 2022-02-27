Италия

Італійська команда підготувала спеціальні кофти.

У поєдинку 27 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі поступилася Ромі з рахунком 0:1.

Перед цим матчем футболісти Спеції, де виступає український півзахисник Віктор Коваленко, провели акцію підтримки України після вторгнення військ РФ на її територію.

Коваленко разом із партнерами по команді одягли футболки "Зупиніть війну".

Сам українець на полі так і не з'явився.

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