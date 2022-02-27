Италия

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У поєдинку 27 туру італійської Серії А Наполі у гостях вирвав перемогу над Лаціо з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині іншого тайму, коли на 62 хвилині результативним ударом відзначився Інсіньє. Проте на 88 хвилині римляни зрівняли рахунок зусиллями Педро. Проте "неаполітанці" билися до кінця та змогли ще раз забити — на четвертій компенсованій хвилині забив Фабіан Руїс.

Після 27 турів Наполі набрав 57 очок і піднявся на перше місце в турнірній таблиці, маючи стільки ж балів, скільки й у Мілана. Трійку найкращих замикає Інтер, який має 55 очок. В активі Лаціо 43 очки та сьомий рядок.

Лаціо — Наполі 1:2

Голи: Педро, 88 — Інсіньє, 62, Фабіан Руїс, 90+4.