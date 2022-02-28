Италия

Наставник Мілану прокомментував майбутній поєдинок проти Інтеру.

В півфінальному двобої за вихід у вирішальний матч Кубка Італії зустрінуться Мілан та Інтер.

Наставник "россонері" Стефано Піолі прокоментував майбутній поєдинок, наголосивши на труднощях своєї команди.

"Необхідно зробити важливий крок для нашої мету — трофею. Зараз настає найвідповідальніший відрізок всього сезону. Ми зробили фантастичний обсяг роботи, але до якогось трофею залишився крок — він найскладніший.

Наша команда може грати краще, ніж в останніх матчах. Важливо бути переможцем, щоб закласти фундамент на майбутнє", — наводить слова фахівця Football Italia.

Нагадаємо, поєдинок Мілан — Інтер відбудеться у вівторок, первого березня.

Старт матчу заплановано на 22:00 за київським часом.