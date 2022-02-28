Туринці розглядають варіант повноцінного переходу форварда.
Альваро Мората, getty images
28 февраля 2022, 22:15
Ювентус розглядає можливість посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, туринці хочуть отримати знижку від Атлетіко на іспанського нападаючого.
Зазначимо, що в поточному сезоні Альваро Мората провів 35 поєдинків, відзначившись вісьмома голами та сімома асистами.
Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче знизити ціну Морати з 35 млн євро до позначки 20 млн, проте Атлетіко на даному етапі переговорів не готовий йти на подібні поступки.