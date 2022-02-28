Италия

Туринці розглядають варіант повноцінного переходу форварда.

Ювентус розглядає можливість посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, туринці хочуть отримати знижку від Атлетіко на іспанського нападаючого.

Зазначимо, що в поточному сезоні Альваро Мората провів 35 поєдинків, відзначившись вісьмома голами та сімома асистами.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче знизити ціну Морати з 35 млн євро до позначки 20 млн, проте Атлетіко на даному етапі переговорів не готовий йти на подібні поступки.