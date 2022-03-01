Италия

Українець пошкодився під час розминки перед стартом поєдинку.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновский пропустив матч 27-го туру Серії А і опинився поза заявкою команди.

Як повідомляє портал Football Italia, Маліновський мав вийти у стартовому складі Аталанти, але пошкодив стегно під час розминки перед початком матчу. Замість українського хавбека у складі "богині" вийшов Маріо Пашаліч.

Поки залишається невідомим, наскільки серйозну травму отримав 28-річний гравець.

Цього сезону Маліновський провів 29 матчів у складі Аталанти, відзначившись дев'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, Аталанта перемогла Сампдорію з рахунком 4:0.