Италия

Наставник Ювентуса висловився щодо майбутнього півфінального матчу Кубка Італії.

В півфіналі Кубку Італії Ювентус зустрінеться із Фіорентіною.

Наставник туринського клубу Массіміліано Аллєгрі висловився щодо майбутнього матчу, а такой спрогнозував, хто саме може вийти у захисті на тлі нескінченних пошкодшеннь оборонців.

"Де Шильо зможе прийняти участь у майбутньому матчі. Що стосується Бонуччі, то останні два дні він не тренувався і навряд зможе потрапити у заявку.

В нас є опціі молодих гравців — той же Страмаччоні, Міретті. Кін? Ві зміг забити в матчі проти Емполі, я задоволений його роботою. В нападі нам є із кого вибирати", — наводить слова фахівця прес-служба Ювентуса.

Нагадаємо, перший півфінальний матч між Ювентусом та Фіорентіною відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.