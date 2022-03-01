Италия

Наставник Фіорентини прокоментував майбутню кубкову зустріч проти Ювентуса.

В півфіналі Кубку Італії Фіорентина зустрінеться із туринським Ювентусом.

Головний тренер "фіалок" Вінченцо Італьяно прокоментував майбутню зустріч, а також відповів на запитання щодо екс-форварда команди Душана Влаховича.

"Я чув виступ Аллегрі про те, що йому є з кого вибирати у нападі. Мені байдуже, чи буде грати Влахович. Ми зустрінемось із Ювентусом, а не одним футболістом. Попереду 180 хвилин, тому наразі ми зусередчені саме на цьому.

Поєдинок починається при рахунку 0:0, тому зараз нема чого говорити про шанси на фінал. Торейра? Він готовий вийти на поле", — наводить виступ фахівця Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, перший півфінальний матч між Ювентусом та Фіорентіною відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше наставник Ювентуса Аллегрі висловився щодо майбутнього кубкового матчу із Фіорентиною.