Италия

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Кубка Італії, в якому зіграють Мілан та Інтер.

У першому півфінальному матчі Кубку Італії-2021/22 Мілан буде господарем Сан Сіро у протистоянні проти Інтера.

Стефано Пьолі, після нічиєї проти фріульського Удінезе (1:1), зажадав побачити у стартовому складі Флоренці на правому фланзі оборони, Беннасер відправився до опорної зони, а Салемакерс та Круніч зіграють у трійці атакувальних півзахисників з Леау.

Сімоне Індзагі, на фоні нічиєї против генуезської Дженоа, вирішив повернути Шкрініара у трійку захисту, а Лаутаро Мартінес зіграє у парі с Джеко у атаці.

Мілан: Меньян — Флоренці, Томорі, Романьолі, Ернандес — Беннасер, Кессьє — Салемакерс, Круніч, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Тетерушану, Туре, Калабрія, Габбія, Калулу, Бакайоко, Діас, Месіас, Лазетич, Мальдіні, Ребіч.

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич — Джеко, Мартінес.

Запасні: Раду, Гальярдіні, Санчес, Весіно, Раноккья, Госенс, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо, Дарміан, Кайседо.