Италия

Захистник Фіорентини прокоментував майбутню гру проти Ювентуса.

Фіорентина завершує останні фази підготовки до першого поєдинку проти туринського Ювентуса на півфінальній стадії Кубка Італії.

Захисник "лілій" Альваро Одріосола за кілька годин до початку цієї зустрічі прокоментував своє рішення приєднатися до команди минулим літом на правах орендованого гравця з мадридського Реалу.

"Я насолоджуюся сьогоднішнім днем, повністю вдоволений тим, що маю тут і зараз.

Ніякого жалю за миттєвостями у Реалі — я щасливий у Фіорентині. Кубок Італії — це моя Ліга чемпіонів", — висловився іспанський гравець.

Нагадаємо, що матч Фіорентина — Ювентус відбудеться 2 травня о 22:00 за київським часом.