Италия

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Кубка Італії, в якому зіграють флорентійська Фіорентина та туринський Ювентус.

Фіорентина та туринський Ювентус зіграють свій перший матч у півфінальній серії Кубка Італії-2021/22 на стадіоні Артеміо Франкі. Фанати "лілій" роздали уболівальникам перед ареною 10 тис. маленьких свистків, аби ті "радо" привітали повернення Душана Влаховіча.

Віченцо Італьяно, після поразки від Сассуоло (1:2), вирішив розмістити у стартовому складі Міленковіча у центрі захисту, тоді як Бонавентура та Торрейра відправилися у центр поля, а на лівому фланзі атаки зіграє Сапонара.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над Емполі (3:2) зажадав побачити з перших хвилин трійку центральних захисників, а по флангах зіграють Аке та Пеллегріні. Локателлі доповнить центральну лінію.

Фіорентина: Терраччано — Одріосола, Міленкович, Ігор, Бірагі — Кастровіллі, Торрейра, Бонавентура — ​​Іконе, Пьонтек, Сапонара.

Запасні: Росаті, Драговські, Кальєхон, Артур, Малех, Терзіч, Венуті, Егаребва, Гонсалес, Венуті, Дункан, Соттіль, Амрабат.

Ювентус: Перін — Даніло, Де Лігт, Де Шильо — Аке, Локателлі, Артур, Рабіо, Лука Пеллегріні — Влахович, Кін.

Запасні: Щесни, Пінсольо, Куадрадо, Бонуччі, Страмаччоні, Міретті, Мората, Суле.