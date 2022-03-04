Италия

Гравець розповів, як спілкується з партнером по команді.

Півзахисник збірної України та Аталанти Руслан Малиновський розповів, підтримує рішення ФІФА та УЄФА про відсторонення клубів із РФ з усіх змагань.

"Я думаю, що російським спортсменам було надіслано вже багато меседжів. Якщо футболісти не почнуть говорити, то будуть грати лише між собою, більше ніде.

Санкції ФІФА та УЄФА спрямовані не на те, щоб убити російський футбол, а покликані зупинити цю агресію та допомогти Україні.

Не діяти в цій ситуації не можна. Вороги прийшли на нашу землю, щоби вирішити своє питання, а думка українців їм нецікава.

Міранчук був шокований цією ситуацією, оскільки теж не очікував початку війни. Я доношу йому інформацію з України. Сподіваюсь, що Міранчук вже розуміє, що РФ прийшла з війною s це не якась "операція", — розповів Малиновський.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!