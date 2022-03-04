Італійський клуб хоче підсилити склад сербським воротарем.
міле слівар, getty images
04 марта 2022, 13:13
Італійська Рома має намір підсилити склад воротарем Бенфіки Міле Сліваром.
"Вовки" вже розпочали перемовини із вихованцем сердського футболу та мають великі шанси здійснити трансфер у літнє вікно, повідомляє Фабріціо Романо.
Відзначимо, що 22-річний футболіст у цьому сезоні не виступав за основну команду Бенфіки, виходячи в основному складі молодіжної команди.
На рахунку Слівара 11 поєдинків у складі "орлів", в яких він пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої володіння "сухими".
Зазначимо, що контракт футболіста із Бенфікою завершується влітку 2022 року.
Раніше повідомлялось про серйозні фінансові втрати у Роми.