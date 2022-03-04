Италия

Італійський клуб хоче підсилити склад сербським воротарем.

Італійська Рома має намір підсилити склад воротарем Бенфіки Міле Сліваром.

"Вовки" вже розпочали перемовини із вихованцем сердського футболу та мають великі шанси здійснити трансфер у літнє вікно, повідомляє Фабріціо Романо.

Відзначимо, що 22-річний футболіст у цьому сезоні не виступав за основну команду Бенфіки, виходячи в основному складі молодіжної команди.

На рахунку Слівара 11 поєдинків у складі "орлів", в яких він пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої володіння "сухими".

Зазначимо, що контракт футболіста із Бенфікою завершується влітку 2022 року.

Раніше повідомлялось про серйозні фінансові втрати у Роми.