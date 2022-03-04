Італійська Рома має намір підсилити склад воротарем Бенфіки Міле Сліваром. 

"Вовки" вже розпочали перемовини із вихованцем сердського футболу та мають великі шанси здійснити трансфер у літнє вікно, повідомляє Фабріціо Романо

Відзначимо, що 22-річний футболіст у цьому сезоні не виступав за основну команду Бенфіки, виходячи в основному складі молодіжної команди.

На рахунку Слівара 11 поєдинків у складі "орлів", в яких він пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої володіння "сухими".

Зазначимо, що контракт футболіста із Бенфікою завершується влітку 2022 року.

Раніше повідомлялось про серйозні фінансові втрати у Роми.