У рамках 28-го туру італійської Серії А Рома прийме на своєму полі Аталанту.

Тренерський штаб бергамасків визначився зі списком футболістів, які можуть взяти участь у протистоянні проти римлян.

Так, у заявку Аталанти потрапив півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський.

Заявка Аталанти на матч против Роми:

Нагадаємо, матч Рома — Аталанта відбудеться завтра, 5 березня, о 19:00.