Український півзахисник може зіграти в наступному поєдинку чемпіонату Італії.
Руслан Малиновський, Getty Images
04 марта 2022, 19:59
У рамках 28-го туру італійської Серії А Рома прийме на своєму полі Аталанту.
Тренерський штаб бергамасків визначився зі списком футболістів, які можуть взяти участь у протистоянні проти римлян.
Так, у заявку Аталанти потрапив півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський.
Заявка Аталанти на матч против Роми:
Нагадаємо, матч Рома — Аталанта відбудеться завтра, 5 березня, о 19:00.