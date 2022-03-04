Нападник Наполі Віктор Осимхен увійшов до списку бажань одразу двох провідних клубів Європи.

Як повідомляє видання Calciomercato, нігерійського нападника хочуть бачити в Манчестер Юнайтед та Реалі.

Цього сезону 23-річний гравець провів 21 матч у футболці "адзурі", забив 11 голів і віддав чотири асисті.

Нагадаємо, що Віктор Осимхен також зацікавив іншого представника чемпіонату Англії — Ньюкасл.

 