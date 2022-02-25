Англия

"Сороки" хочуть підписати нігерійського форварда.

Нападник Наполі Віктор Осімген може стати гравцем Ньюкасла наступного літа, повідомляє портал Area Napoli.

Ньюкасл лідирує у боротьбі за Осімгена і готовий почати перемовини з італійським клубом. Також в підписанні нігерійця зацікавлені Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид.

Дійсний контракт Осімгена з Наполі розрахований до 2025 року.

Цього сезону 23-річний гравець провів 21 матч у футболці "адзурі", забивши 11 голів і віддавши 4 ассисти.

Раніше повідомлялося, что Ньюкасл спробує підписати захисника Дієго Карлоса влітку.