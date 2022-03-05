Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Інтер — Салернітана, Getty Images
05 марта 2022, 07:25
Міланський Інтер у стартовому поєдинку 28-го туру італійської Серії A на своєму полі не залишив шансів абсолютному аутсайдеру національної першості — Салернітані, а Лаутаро Мартінес та Едін Джеко досить вагомо поповнили свій індивідуальний показник результативності.
Огляд матчу:
Інтер — Салернітана 5:0
Голи: Мартінес, 22, 40, 56, Джеко, 64, 69
Інтер: Ханданович – Думфріс, де Врей (Раноккія, 62), Шкріньяр, Бастоні, Дарміан (Гозенс, 62) – Брозович (Гальярдіні, 71), Чалханоглу (Відаль, 62), Барелла, – Джеко (Корреа, 75) .
Салернітана: Сепе – Маццоккі (Обі, 71), Фасіо, Дрэгушин, Раньєрі – Кастанос (Руджері, 83), Кулібалі, Едерсон (Радованович, 71) – Верді (Дзортеа, 60), Джурич, Муссе (Перотті, 60).
Попередження: Дарміан, Де Врей — Муссе.
Джерело: MEGOGO