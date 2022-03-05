Италия

Римський колектив уже встиг передати першу партію вантажу.

Футбольний світ намагається у мірі власної спроможності долучитися до боротьби з наслідками чергового акту агресії проти України, однак не лишень поодинокими акціями гравців обмежуються ці дії.

Інколи на допомогу мешканцям нашої країни приходять навіть цілі футбольні клуби. У подібному контексті відзначилася італійська Рома, яка долучилася до програми надання надзвичайної допомоги для захисту та допомоги біженцям у районах бойових дій та довкола них, яку заснувало Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН).

Із боку "вовків" надійшла пожертва у вигляді 2000 зимових дитячих комплектів одягу для немовлят, а також 1000 подібних комплектів для дітей молодшого віку.

Окрім цього, на домашній матч 28-го туру італійської Серії A проти бергамаської Аталанти Рома вийде зі спеціальною нашивкою на рукавах футболки у формі серця, пофарбованого у кольори українського прапору.

Після завершення поєдинку, усі футболки гравців будуть зібрані менеджментом клубу, після чого столичний колектив проведе благодійний аукціон серед фанатів, а усі зібрані кошти підуть на потреби УВКБ ООН.

"У період величезної стурбованості у всьому світі ситуацією, із якою стикається громадянське населення України, Рома хоче запропонувати свою підтримку та допомогу дітям, які змушені страждати від наслідків війни: клуб думає про них щоразу, а також зробить конкретні кроки, аби допомогти їм, вносячи свій внесок у роботу, яку проводить УВКБ ООН.

Із цього приводу я також хотів би подякувати організації за те, що вона ще раз надала нам можливість допомогти їм у їхній важливій роботі", — заявив генеральний директор Роми П’єтро Берарді.

Нагадаємо, що Рома та Аталанта зіграють свій матч 5 березня, о 19:00 за київським часом.