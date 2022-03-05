Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28 туру італійської Серії А, в якому зіграють римська Рома і бергамаська Аталанта.

У рамках 28-го туру італійської Серії A Рома буде приймати бергамаську Аталанту на Стадіо Олімпіко.

Жозе Моуріньо, після перемоги над Спецією (1:0), зажадав побачити у стартовому складі Дзаньоло в парі форвардів з Абрахамом.

Джан Пьеро Гасперіні, на тлі розгрому генуезської Сампдорії (4:0), виставив із перших хвилин Демірала та Мехле у захисті, а Міранчук на Пессіна розмістилися у трійці атакувальних півзахисників разом з Копмейнерсом. Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Карсдорп, Лор. Пеллегріні, Крістанте, Мхітарян, Залевські — Дзаньоло, Абрахам.

Запасні: Фусато, Бур, Ібаньєс, Мейтленд-Найлз, Вінья, Олівейра, Бове, Верету, Діавара, Ель Шаараві, Шомуродов, Перес.

Аталанта: Муссо — Хатебур, Паломіно, Демірал, Дзаппакоста — Фройлер, Де Роон — Міранчук, Копмейнерс, Пессіна — Пашаліч.

Запасні: Спортьєлло, Россі, Джимсіті, Пеццелья, Мехле, Скальвіні, Маліновський, Муріель, Бога, Міхейле.