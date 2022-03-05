Римський коллектив наздогнав та випередив команду Джан П'єро Гасперіні у турнірній таблиці.
Рома — Аталанта, Getty Images
05 марта 2022, 21:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Аталанта 1:0
Гол: Абрахам, 32
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Карсдорп (Ібаньєс, 83), Лор. Пеллегріні (Олівейра, 83), Крістанте, Мхітарян, Залевські (Вінья, 62) — Дзаньоло (Верету, 74), Абрахам (Афена-Гьян, 83).
Аталанта: Муссо — Хатебур, Паломіно (Джимсіті, 81), Демірал, Дзаппакоста (Пеццелла, 21) — Фройлер, Де Роон — Міранчук, Копмейнерс (Бога, 60), Пессіна (Маліновський, 60) — Пашаліч (Муріель, 46).
Предупреждения: Кумбулла, Крістанте, Абрахам, Мхітарян, Ібаньєс — Маліновський, Демірал, де Роон.
На 90+5-й хвилині був вилучений Мартен де Роон (Аталанта) (друге попередження).
На 90+6-й хвилині був вилучений Генріх Мхітарян (Рома) (друге попередження).