Неаполітанці задоволені виступами орендованого футболіста.
андре-франк замбо-ангісса, getty images
06 марта 2022, 13:28
Півзахісник Наполі та збірної Камеруну Андре-Франк Замбо-Ангісса має всі шанси залишитись в своєму поточному клубі на постійній основі.
Керівництво "партенопейців" активно працює над тим, щоб викупити контракт футболіста у Фулгема, якому належать його права, повідомляє Ніколо Скіра.
Ориєнтована вартість трансферу складатиме 15 млн євро. Тим не менш, боси Наполі розраховують закрити трансфер за меншу ціну.
В поточному розігращі Серії А Ангісса зіграв 15 поєдинків, не відзначившись результативними діями. Окрім того, на рахунку півзахісника 5 матчів в рамках Ліги Європи.
Раніше повідомлялось, що гравці Наполі виступили з антивійськовим закликом.