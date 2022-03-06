Италия

Неаполітанці задоволені виступами орендованого футболіста.

Півзахісник Наполі та збірної Камеруну Андре-Франк Замбо-Ангісса має всі шанси залишитись в своєму поточному клубі на постійній основі.

Керівництво "партенопейців" активно працює над тим, щоб викупити контракт футболіста у Фулгема, якому належать його права, повідомляє Ніколо Скіра.

Ориєнтована вартість трансферу складатиме 15 млн євро. Тим не менш, боси Наполі розраховують закрити трансфер за меншу ціну.

В поточному розігращі Серії А Ангісса зіграв 15 поєдинків, не відзначившись результативними діями. Окрім того, на рахунку півзахісника 5 матчів в рамках Ліги Європи.

Раніше повідомлялось, що гравці Наполі виступили з антивійськовим закликом.