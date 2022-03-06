Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28 туру італійської Серії А, в якому зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.

Наполі та Мілан зіграють на стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі в рамках 28-го туру італійської Серії A.

Лучано Спаллетті, після перемоги над римським Лаціо (2:1), вирішив випустити з перших хвилин Лоботку в опорну зону.

Стефано Пьолі, на тлі нічиєї у кубковому дербі проти Інтера (0:0), забажав побачити у стартовому складі Калулу у центрі оборони, праворуч від якого розташується Калабрія, а Тоналі повернеться до опорної зони. На правому фланзі атакувальної трійки півзахисників зіграє Мессіас, а по центру виступить Кессьє.

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Лоботка, Руїс — Політано, Зьєлінські, Інсіньє — Осімхен.

Запасні: Мерет, Марфелла, Жезус, Гулам, Дзанолі, Ангісса, Демме, Ельмас, Лосано, Унас, Мертенс, Петанья.

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, Кессьє, Леау — Жиру.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Габбія, Туре, Флоренці, Круніч, Салемакерс, Кастільєхо, Діас, Мальдіні, Ребіч, Ібрагімович.