Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28 туру італійської Серії А, в якому зіграють неаполітанський Наполі та Мілан.
Франк Кессьє, Getty Images
06 марта 2022, 20:59
Наполі та Мілан зіграють на стадіоні Дієго Армандо Марадона у Неаполі в рамках 28-го туру італійської Серії A.
Лучано Спаллетті, після перемоги над римським Лаціо (2:1), вирішив випустити з перших хвилин Лоботку в опорну зону.
Стефано Пьолі, на тлі нічиєї у кубковому дербі проти Інтера (0:0), забажав побачити у стартовому складі Калулу у центрі оборони, праворуч від якого розташується Калабрія, а Тоналі повернеться до опорної зони. На правому фланзі атакувальної трійки півзахисників зіграє Мессіас, а по центру виступить Кессьє.
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Лоботка, Руїс — Політано, Зьєлінські, Інсіньє — Осімхен.
Запасні: Мерет, Марфелла, Жезус, Гулам, Дзанолі, Ангісса, Демме, Ельмас, Лосано, Унас, Мертенс, Петанья.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, Кессьє, Леау — Жиру.
Запасні: Тетерушану, Міранте, Габбія, Туре, Флоренці, Круніч, Салемакерс, Кастільєхо, Діас, Мальдіні, Ребіч, Ібрагімович.