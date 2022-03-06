Италия
06 марта 2022, 23:49
Мілан мінімально здолав Наполі та очолив таблицю Серії A
Перемогу команді Стефано Пьолі знову приніс гол Олів'є Жиру.
Олів'є Жиру, Getty Images
06 марта 2022, 23:49
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Мілан 0:1
Гол: Жиру, 49
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Лоботка (Лосано, 82), Руїс — Політано (Унас, 67), Зьєлінські (Замбо-Ангісса, 82), Інсіньє (Ельмас, 67) — Осімхен.
Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 80), Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі (Круніч, 68), Беннасер — Мессіас (Салемакерс, 79), Кессьє, Леау (Ібрагімович, 89) — Жиру (Ребіч, 68).
Попередження: Кулібалі, Ррахмані, Осімхен, Унас — Жиру, Ернандес, Меньян, Флоренці.