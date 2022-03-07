Италия

Захисник проявив повагу до Дженоа.

Захисник Дженоа Доменіко Крішито, який був в одному кроці від переходу до Торонто, вирішив відкласти свій трансфер.

Футболіст вирішив проявити повагу до свого клубу у такий скрутний для Дженоа час, та спробувати допомогти "грифонам" зберегти своє місце у Серії А, повідомляє Football Italia.

Раніше з'являлась інформація, що Крішито готовий невідкладно розірвати контракт зі своїм клубом та перейти до Торонто, але згодом бажання гравця змінилось.

У поточному сезоні Серії на рахунку захисника 15 зігранних матчів, у яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав одну гольову передачу.