Италия

Наставник Ювентусу висловився щодо перемоги своєї команди в поєдинку Серії А.

В двадцять восьмому турі італійської Серії А Ювентус на своєму полі мінімально переміг Спецію (1:0).

Головний тренер "чорно-білих" Массіміліано Аллегрі висловився щодо перебігу подій у матчі, а також відповів критикам за велику кількість мінімальних перемог.

"Якщо ви бажаєте дістатися своєї мети, то вам потрібно страждати заради перемоги. Потрібно витримати такі матчі, як зі Спецією, щоб рухатись вгору.

Ми дуже добре розпочали матч, перший тайм мав завершуватись із рахунком 2:0 або 3:0 на нашу користь. Згодом хлопці дещо втомились, чим намагався скористатись суперник. Дуже важливо було заробити три очки, із чим ми впорались. Відтепер наше завдання — підготуватись до поєдинку проти Сампдорії.

Я жодного разу не бачив, щоб матчі вигравали легко. Саме завдяки таким перемогам із рахунком 1:0 і досягають мети — Ліги чемпіонів", — наводить виступ фахівця Football Italia.

Відзначимо, що відео голу та огляд матчу доступний на нашому сайті.