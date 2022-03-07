Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Туринський Ювентус у матчі 28-го туру італійської Серії A здобув перемогу над Спецією за рахунок єдиного голу Альваро Морати ще у середині першого тайму. Колектив Массіміліано Аллегрі у подальшому ризиковано віддавав ініціативу суперникам, проте все ж зумів утримати бажаний результат.

Огляд матчу:

Ювентус — Спеція 1:0

Гол: Мората, 21.

Ювентус: Щесни — Лукас да Сілва, Де Лігт, Ругані — Куадрадо, Локателлі, Артур, Рабіо, Пеллегріні (Бернардескі, 63) — Влахович (Кін, 85), Мората.

Спеція: Проведель — Феррер, Ерліч, Ніколау, Реце — Агудело, Маджоре (Бурабія, 76), Бастоні — Верде, Гьясі, Манай (Коваленко, 76).

Попередження: Влахович, Пеллегріні, Бернардескі — Ерліч, Бурабія.

Джерело: MEGOGO