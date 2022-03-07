Италия

Також компанія постачатиме м'ячі для всіх матчів італійського чемпіонату.

Починаючи з наступного сезону-2022/23 компанія Puma стане офіційним технічним партнером італійської Серії А. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Сторони не розголошують терміну угоди, але зазначається, що це довгострокове партнерство.

Також компанія стане постачальником офіційних м'ячів для всіх матчів італійського чемпіонату.

В даний час технічним партнером Серії А є компанія Nike, яка розпочала своє партнерство у 2007 році.