Италия

Юве знову звернувся до суду.

Ювентус не залишає спроби повернути соби чемпінський титул 2006 року, який в нього відібрали через “кальчополі” та передали Інтеру — повідомляє Calcio e Finanza.

Перша апеляція була відхилена федерацією футбола Італії 18 липня 2011 року.

Другу, яку Юве подал в апеляційний комітет НОК Італії 12 січня 2019 року, спіткала така сама доля.

Втретє, з таким точно результатом, Ювентус звернувся 11 липня 2019 року до федерального національного суду...

Але Ювентус звернувся до суду вчетверте — цього разу до адміністративного суду Лаціо, який має розглянути справу в березні 2022 року.