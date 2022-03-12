Италия

Захисник цікавить бергамасків у якості постійного підписання, проте його клуб хоче занадто багато грошей.

Турецький центральний захисник Меріх Демірал, права на якого належать туринському Ювентусу, наразі виступає за бергамаську Аталанту в якості орендованого гравця.

Уже найближчого літа 24-річний виконавець має повернутися до складу "Старої Сеньйори", проте у його поточного клубу наявна опція викупу контракту, якою "Богиня" має намір у підсумку скористатися.

Однак, наріжним каменем у цьому питанні є сума відступних, що прописана в орендній угоді.

Ювентус готовий віддати свого гравця за 28 млн євро, проте "оробічі", як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, наразі не висловлюють бажання виділяти такі кошти на цей трансфер та будуть пробувати домовитися з туринцями про знижку.

Нагадаємо, що Демірал у цьому сезоні зіграв 29 матчів, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.