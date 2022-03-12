Италия

Закінчилися два поєдинки чемпіонату.

У 29 турі Серії А закінчилися два поєдинки.

Спеція на власному полі зуміла переграти Кальярі із рахунком 2:0. Два голи були забиті у другому таймі. Рахунок відкрив Ерліч, а Манай забив другий м'яч з асисту від Коваленко.

Спеція - Кальярі 2:0

Голи: Ерліч, 55, Манай, 74

Спеція: Проведель, Амьян, Ніколау, Эрліч, Христов, Бастоні, Ківер, Реца, Маджоре, Агудело (Коваленко, 68), Джасі, Верде (Манай, 68).

Кальярі: Краньо, Белланова, Гольданіга, Альтаре, Ловато (Кейта Бальде, 71), Далберт (Дзаппа, 46), Базеллі (Марін, 62), Дейола (Перейро, 62), Грассі, Жоао Педро, Паволетті.