Закінчилися два поєдинки чемпіонату.
Спеція, Getty Images
12 марта 2022, 17:58
У 29 турі Серії А закінчилися два поєдинки.
Спеція на власному полі зуміла переграти Кальярі із рахунком 2:0. Два голи були забиті у другому таймі. Рахунок відкрив Ерліч, а Манай забив другий м'яч з асисту від Коваленко.
Спеція - Кальярі 2:0
Голи: Ерліч, 55, Манай, 74
Спеція: Проведель, Амьян, Ніколау, Эрліч, Христов, Бастоні, Ківер, Реца, Маджоре, Агудело (Коваленко, 68), Джасі, Верде (Манай, 68).
Кальярі: Краньо, Белланова, Гольданіга, Альтаре, Ловато (Кейта Бальде, 71), Далберт (Дзаппа, 46), Базеллі (Марін, 62), Дейола (Перейро, 62), Грассі, Жоао Педро, Паволетті.
Попередження
: Паволетті, Жоао Педро, Манай, Гольданіга, Дзаппа.
У іншому матчі Салернітана вдома поділила очки із Сасуоло (2:2). У господарів забивали Бонаццолі та Джуріч, а у гостей — Скамакка та Траоре.
Салернітана — Сасуоло 2:2
Голи: Бонаццолі, 8, Джуріч, 81 - Скамакка, 20, Траоре, 30
Салернітана: Сепе, Веселі (Дзортеа, 46), Фасіо, Дьомбер, Руджері (Раньєрі, 70), Кастанос (Перотті, 46), Кулібали, Эдерсон (Радовановіч, 31), Верді (Муссе, 70), Джуріч, Бонаццолі.
Сасуоло: Консільі, Мюльдюр, Кірікеш (Руан, 46), Феррарі, Кірьякопулос, Лопес, Фраттезі, Траоре (Матеус Энріке, 78), Берарді (Айхан, 79), Скамакка (Дефрель, 69), Распадорі.