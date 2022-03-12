Калулу приніс своїй команді три очки.
Калабрія та Калулу, getty images
12 марта 2022, 23:45
Мілан у рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Емполі і досяг мінімальної перемоги.
Єдиний гол у зустрічі забив Калулу ще першій половині гри, на що гості так і не змогли нічим відповісти.
Мілан — Емполі 1:0
Гол: Калулу, 19
Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Калулу, Флоренці – Кессьє (Браїм Діас, 72), Беннасер, Тоналі – Жиру, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 72).
Емполі: Вікаріо — Фьямоцці (Стоянович, 63), Романьолі, Луперто, Какаче (Паризі, 63) — Хендерсон (Кутроне, 63), Бандінеллі (Бенассі, 71), Байрамі (Ді Франческо, 71), Журковські — Аслані, Пінамонті.