Италия

Калулу приніс своїй команді три очки.

Мілан у рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Емполі і досяг мінімальної перемоги.

Єдиний гол у зустрічі забив Калулу ще першій половині гри, на що гості так і не змогли нічим відповісти.

Мілан — Емполі 1:0

Гол: Калулу, 19

Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Калулу, Флоренці – Кессьє (Браїм Діас, 72), Беннасер, Тоналі – Жиру, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 72).

Емполі: Вікаріо — Фьямоцці (Стоянович, 63), Романьолі, Луперто, Какаче (Паризі, 63) — Хендерсон (Кутроне, 63), Бандінеллі (Бенассі, 71), Байрамі (Ді Франческо, 71), Журковські — Аслані, Пінамонті.