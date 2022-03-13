Италия

За івуарійського гравця вже просять непогані гроші.

Рядовий матч 29-го туру італійської Серії A між Салернітаною та Сассуоло, що завершився з рахунком 2:2, викликав неабияку цікавість у представників неаполітанського Наполі.

Річ у тім, що саме на цю гру вирішили завітати скаути "південців", а метою їхнього візиту в Салерно було споглядання за грою потенційного новачка клубу — півзахисника "нероверді" Хамеда Траоре.

Івуарійський футболіст у підсумку не тільки вийшов на поле з перших хвилин, а й зумів відзначитися голом за свою команду вже на 30-й хвилині, зробивши рахунок на табло 2:1 на користь гостей.

Певна річ, що результативна дія бажаного для Наполі футболіста тільки підвищила ступінь зацікавленості клуба в його послугах.

"Осли" в цьому контексті працюють над трансфером 22-річного гравця з явним прицілом на перспективу наступного сезону, однак Сассуоло не має намірів віддавати свого футболіста за малі кошти.

"Нероверді" воліють починати розмову з суми не менше, аніж 25 млн євро, за гравця, який у 24 матчах поточного сезону забив п’ять голів та віддав чотири гольові передачі.