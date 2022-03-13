Италия

Керманич Ювентуса поділився враженнями від матчу проти Сампдорії.

Туринський Ювентус в рамках 29-го туру італійської Серії A зумів здобути впевнену перемогу над генуезькою Сампдорією (3:1).

Сампдорія — Ювентус 1:3 Відео голів та огляд матчу

Після фінального свистка головний тренер "Старої Синьйори" Массіміліано Аллегрі зробив висновки стосовно гри своїх підопічних.

"Стосовно Альваро Морати можу сказати, що він — один із найкращих форвардів Європи з точки зору технічних здібностей. Йому трохи складніше грати, коли ви використовуєте його спиною до воріт. Коли ж він грає трохи ширше, з простором, щоб забігати всередину штрафного і реалізовувати свої здібності, то він грає чудово.

Сьогодні команда добре виступила на технічному рівні. Нам потрібно додавати, коли ми контролюємо матч: дещо знижувати темп, а потім прискорювати його вертикальним пасом, щоб розкривати оборону суперників. Нам треба почати розуміти, коли з’являється час на те, аби набратися терпіння і почекати.

Сампдорія — дуже непроста команда, проте нам потрібен був цей результат, аби закріпити четверте місце та найкраще підготуватися до Вільярреалу.

Сьогодні Мойзе Кін добре виступив, замінивши Душана Влаховича, він заробив пенальті, розпочав атаку під час першого голу, тож він важливий гравець для цієї команди. Звичайно, він молодий, і йому все ще потрібно вдосконалюватися, особливо його роботу з м’ячем та бачення поля, але він може бути руйнівним, коли він має простір, у який він може забігти.

Стосовно гри Адрієна Рабйо сьогодні можу сказати, що він справляє враження, що може забити 10 голів за сезон, але це майже ніколи не відбувається. Йому потрібно відчувати більше свободи та діяти більш ефективно.

Сьогодні мене жартома запитали: "Що більш імовірно: Ювентус виграє чемпіонат, чи Пауло Дібала продовжить контракт із клубом?". Ні про те, ні про інше, я не знаю. Пауло обговорює це з клубом, ми сподіваємося, що він буде в формі у середу", — сказав італійський фахівець.

Нагадаємо, що Ювентус буде приймати Вільярреал 16 березня, о 22:00 за київським часом.