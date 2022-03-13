Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.
Торрейра, Getty Images
13 марта 2022, 15:28
В матчі 29 туру італійської Серії А Фіорентина вдома переграла Болонью із рахунком 1:0.
Фіалки увесь поєдинок виглядали краще за Болонью та відкрили рахунок на 70 хвилині поєдинку. Голом відзначився Торрейра.
Фіорентина — Болонья 1:0
Гол: Торрейра, 70
Фіорентина: Терраначо — Одріосола (Венуті, 78), Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзіч, 77) — Бонавентура (Дункан, 59), Торейра, Кастровіллі, Гонсалес, Соттіль (Іконе, 59) — Пентек (Кабрал, 59).
Болонья: Скорупскі — Боніфаци, Медель (Сансоне, 79), Сумаро, Хікі, Де Сільвестрі (Дейкс, 79) — Сванберг (Ебішер, 79), Шутен, Соріано (Барроу, 59), Орсоліні (Бінкс, 58) — Арнаутовіч.
Попередження: Торрейра, Боніфаци, Сумаро, Хікі.
Вилучення: Боніфаци.