Підопічні Індзагі змогли зрівняти рахунок у доданий час.
торіно - інтер, getty images
13 марта 2022, 23:48
В двадцять дев'ятому турі італійської Серії А діючий чемпіон країни Інтер в гостях не зміг здолати Торіно.
Господарі поля вийшли вперед вже на початку матчу завдяки голу Бремера, який скористався дитячою помилкою захисту суперників і довгий час утримував переможний результат.
Втім, на третій доданій хвилині зіграв "джокер" Індзагі — Корреа, що вийшов замість Чалханоглу, зрівняв рахунок у матчі, тим самим допомгіши уникнути команді поразки.
Торіно — Інтер 1:1
Голи: Бремер, 12 — Санчес, 90+3
Попередження: Бремер, Бастоні, Весіно, Дімарко, Гозенс, Іццо, Раноккья.