Италия

Підопічні Індзагі змогли зрівняти рахунок у доданий час.

В двадцять дев'ятому турі італійської Серії А діючий чемпіон країни Інтер в гостях не зміг здолати Торіно.

Господарі поля вийшли вперед вже на початку матчу завдяки голу Бремера, який скористався дитячою помилкою захисту суперників і довгий час утримував переможний результат.

Втім, на третій доданій хвилині зіграв "джокер" Індзагі — Корреа, що вийшов замість Чалханоглу, зрівняв рахунок у матчі, тим самим допомгіши уникнути команді поразки.

Торіно — Інтер 1:1

Голи: Бремер, 12 — Санчес, 90+3

Попередження: Бремер, Бастоні, Весіно, Дімарко, Гозенс, Іццо, Раноккья.