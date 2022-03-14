Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У 29-му турі італійської Серії A римська Рома знову втратила очки, зігравши внічию проти Удінезе на полі фріульського колективу. При цьому, "вовки" ще були вимушені рятуватися від поразки аж наприкінці компенсованого часу.

Огляд матчу:

Удінезе — Рома 1:1

Голи: Моліна, 12 — Пеллегріні, 90+4 (пен.)

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Марі, Перес (Зегелаар, 82) — Моліна, Перейра, Яяло, Макенго (Самарджич, 87), Удогіє — Деулофеу (Пуссетто, 87), Бету.

Рома: Патрісіу — Манчіні (Перес, 85), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Верету, 73), Олівейра (Ель-Шаараві, 46), Крістанте, Залевські (Афена-Гьян, 65) — Пеллегріні — Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 65).

Попередження: Деулофеу, Макенго, Бекао — Афена-Гьян, Ібаньєс.

Джерело: MEGOGO