Италия

Завершилися два матча чемпіонату Італії.

Аталанта досить несподівано не змогла переграти одну з найгірших команд чемпіонату Дженоа — 0:0.

Відзначимо, що "грифони" здобули сьомий нічийний результат поспіль, проте продовжують йти на передостанньому місці.

Українець Руслан Маліновський вийшов в цьому матчі в стартовому составі та був замінений на 57-й хвилині.

В другому матчі конкурент Аталанти в боротьбі за єврокубки Рома на виїзді ледве забрав ноги. Удінезе вигравав майже весь матч, але на останніх секундах римляни заробили пенальті та Пеллегріні його впевнено реалізував 1:1!