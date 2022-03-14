Италия

Бремер може посилити стан "нерадзуррі" у літнє трансферне вікно.

Центральний захисник Торіно Бремер влітку може вирушити на підвищення та приєднатися до Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, з лютого цього року "нерадзуррі" ведуть переговори щодо підписання 24-річного бразильця, чий контракт із Торіно спливає влітку 2024 року.

Для Інтера Бремер є пріоритетною цілью щодо посилення позиції центрального захисника, тоді як сам футболіст мріє вирушити зі збірної Бразилії на майбутній чемпіонат світу в Катарі.

У поточному сезоні Бремер провів за Торіно 26 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 асист.