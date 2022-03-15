Италия

Арбітриня буде працювати в Італії.

Українська арбітриня Катерина Монзуль буде отримувати суддівський досвід у італійському футболі.

Як повідомляє федерація футболу Італії, українка отримала призначення на матч жіночої Серії А між Інтером та Сампдорією.

"УЄФА, FIGC та AIA створила умови для того, щоб Катерина Монзуль продовжила кар’єру, залишивши позаду логістичні труднощі, викликані війною.

Тому вона дебютує в Серії А у поєдинку між Інтером та Сампдорією. Потім оцінюється можливість подальшого призначення.

Двері Італійської асоціації арбітрів завжди відкриті, щоб виявити солідарність і допомогу тим, хто живе у важкі часи", — пишеться у заяві.