Италия

Іспанський півзахисник може перебратися до Серії А.

Півзахисник Реала Дані Себальос планує залишити команду у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, іспанський півзахисник може продовжити кар'єру в Серії А, де ним цікавляться Інтер та Мілан.

Зазначимо, що цього сезону Дані Себальос провів сім матчів, у яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, що минулої зими іспанський півзахисник був близьким до того, щоб перейти до Бетісу за 15 мільйонів євро.