Италия

Керманич Ювентуса прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Туринський Ювентус напередодні осоромився в домашньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти іспанського Вільярреалу, пропустивши під завісу гри одразу три м’ячі (0:3).

Ювентус — Вільярреал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "бьянконері" Массіміліано Аллегрі після матчу був незадоволений грою своєї команди, про що розповів під час інтерв’ю.

"Невдалий сезон? Якщо ви так хочете це трактувати, то це — ваша справа. Реальність геть інша.

Я передчував, що люди будуть говорити про провал кампанії, якщо нам не вдасться вийти до наступного раунду, але це твердження є хибним. Напевно, я як ніхто інший знаю, чого насправді варта ця команда.

Ми вимушені використовувати одних і тих самих гравців уже два місяці поспіль, проте намагаємося продовжувати боротися за топ-4 місця в чемпіонаті та кубок Італії. Ці футболісти роблять екстраординарні речі!

Сезон ще не добіг до кінця, а в нас є цілі, яких треба досягти. Зараз ми дуже розчаровані, проте маємо зробити висновки, аби покращити команду. Нам доводиться проходити через це з року в рік.

Треба бути реалістами — у Європі є 10 команд, які грають краще, аніж ми. Соромитися цього факту не треба, а потрібно над цим працювати.

Я погоджуюся, що сьогодні ми мали здобувати перемогу, однак це було не так уже й просто зробити. Зараз марно щось говорити, ми повинні мовчати, зосередитися на Серії A та кубку Італії. Потрібно брати трофеї на внутрішній арені", — заявив італійський спеціаліст.

Наступний матч туринський Ювентус проведе вдома проти Салернітани 20 березня.