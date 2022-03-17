Италия

Функціонер туринського клубу прокоментував стан справ по відношенню до форварда.

Термін дійсності контракту аргентинського нападника туринського Ювентуса Пауло Дібали добігає до кінця вже влітку, тому його нинішній клуб неодноразово намагався сісти за стіл переговорів із метою підписати нову угоду.

Усі ці спроби в підсумку не мали значного успіху, а відповідно до останнього коментаря віце-президента ради директорів клубу Павла Недведа можна зробити висновок, що найближчим часом чекати на новини в цьому питанні не варто.

"Ми відклали переговори не лише з Пауло, а й з усіма гравцями, із якими ми хочемо продовжити контракти. Ми поговорили з гравцями, і вони погодилися думати лише про те, що відбувається на полі.

Ми продовжуємо бути вірними цьому рішенню, але збираємося відновити переговори у більш відповідний момент у майбутньому.

Ювентус не боїться втратити Дібалу за безцінь. Для клубу від цього нічого не зміниться. Ми концентруємось на тому, що відбувається на полі", — відомий у минулому футболіст.

Нагадаємо, що напередодні туринський Ювентус вилетів із Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками матчу-відповіді проти іспанського Вільярреала.