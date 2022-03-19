Италия

Сербський наставник висловився щодо свого майбутнього.

Головний тренер Болоньї Сініша Михайлович висловився щодо свого становища у клубі, а також прокоментував майбутній матч проти Аталанти.

Фахівець зауважив, що останнє слово залишиться за президентом клубу.

"Звичайно, я би хотів залишитись у клубі ще на рік, а якщо це можливо буде — ще довше. Це не через те що я тут на зарплатні — мені подобається оточуюче становище, клуб та перспектива моїх футболістів. Я ще не зустрічався із президентом, тому не можу бути впевненим у своєму майбутньому — останнє слово завжди за ним.

Аталанта? Ми цілком готові до матчу. В кожному матчі проти великих команд Болонья виглядала дуже пристойно, тому нам нема чого боятися.

Раніше ми грали так, щоб забити на один м'яч більше, ніж суперник. Тепер ми хочемо пропустити на один гол меньше, аніж суперник", — наводить слова Михайловича Джанлука Ді Марціо.

Відзначимо, що матч проти Аталанти відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.