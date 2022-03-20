Туринці здобули комфортну перемогу над аутсайдером.
ювентус - салернітана, getty images
20 марта 2022, 18:10
В тридцятому турі італійської Серії А Ювентус на своєму полі комфортно переграв Салернітану.
Перемогу туринцям забеспечили голи Дібали та Влаховіча, що форварди "старої синьори" забили у перші півгодини гри.
Ювентус - Салернітана 2:0
Голи: Дібала, 5, Влаховіч, 29
Ювентус: Щесни- Пеллегріні, Кьелліні (Ругані, 46), Де Лігт, Де Шильо — Рабьо, Даніло, Артур (Бернардескі, 70), Куадрадо (Міретті, 90+1) — Влаховіч (Кін, 90+1), Дібала (Мората, 58)
Салернітана: Сепе — Руджері (Рібері, 69), Фасіо, Дьомбер, Маццоккі — Радовановіч (Кулібалі, 78), Кулібалі (Едерсон, 46), Дзортеа, Перотті (Верді, 60), Бонаццолі (Мікаель, 78) — Джуріч
Попередження: Кулібалі, Пеллегріні, Рабьо, Даніло, Верді